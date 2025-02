La sala polivalente della biblioteca intitolata a Luca Attanasio

A quattro anni dalla sua tragica scomparsa, la sala polivalente dell’Agorà di Arese sarà intitolata all’ambasciatore Luca Attanasio. Sabato primo marzo alle 15, presso la biblioteca di via Monviso 7, si terrà una cerimonia speciale per dedicare la sala polivalente a Luca Attanasio, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso in un agguato nel febbraio 2021.

Nato a Saronno nel 1977 e cresciuto a Limbiate, Attanasio si distinse fin da giovane per sensibilità e determinazione. Dopo il liceo scientifico e una laurea con lode in Economia Aziendale, intraprese la carriera diplomatica, ricoprendo incarichi in Svizzera, Marocco e Nigeria. Nel 2017 divenne Ambasciatore Straordinario nella Repubblica Democratica del Congo, dove si impegnò attivamente in progetti umanitari, collaborando con organizzazioni locali e internazionali.

Insieme alla moglie Zakia Seddiki, fondò l'associazione «Mama Sofia», dedicata al sostegno di donne e bambini in difficoltà nel territorio congolese. Il 22 febbraio 2021, durante un viaggio con un convoglio del Programma Alimentare Mondiale, Attanasio fu vittima di un attacco armato nei pressi della città di Goma, in Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Le circostanze esatte dell'attacco restano poco chiare. Le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda, inizialmente accusate dalle autorità congolesi, negarono ogni coinvolgimento, e anche l'inchiesta giudiziaria svoltasi in seguito in Italia ha incontrato numerosi ostacoli: nel 2023, il giudice per l'udienza preliminare di Roma dichiarò l'impossibilità di procedere per mancanza di imputati, decisione che la Procura annunciò di voler impugnare.

Attanasio si distinse per un approccio innovativo alla diplomazia, caratterizzato da un forte senso di umanità e dall’impegno attivo nella difesa dello stato di diritto e della dignità delle persone. Il Consiglio Comunale ha deliberato di intitolargli la sala polivalente del centro civico affinché il suo esempio di solidarietà e impegno civile continui a ispirare le future generazioni. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti istituzionali e il padre, Salvatore Attanasio, che in diverse occasioni ricordò il figlio come un sognatore determinato, guidato dalla visione di un mondo più giusto.