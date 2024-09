La Sagra di San Lorenzo è partita col botto: in 500 alla corsa inaugurale

E' cominciata nel migliore dei modi, la Sagra di San Lorenzo a Parabiago. La manifestazione, che scandisce ormai da diversi anni il rientro dalle ferie e che per una decina giorni domina il programma per il tempo libero, ha preso avvio nei giorni scorsi con la proposta, che ha poi riscosso notevole successo, della Cur sagra, corsa non competitiva a cui hanno partecipato 500 iscritti.

La partenza della Cur sagra nella foto scattata da Assefocale

Bene la Cur sagra, così come la versione "baby". Ma intanto il programma continua

La decima edizione di questa corsa non competitiva, che si è svolta lungo un percorso di 5 e 10 chilometri, è stata ancora una volta sinonimo di successo. A ciò se n'è aggiunta un'altra, in concomitanza con la versione dedicata ai più piccoli, la gara denominata appunto Baby. Anche questa iniziativa è stata all'altezza delle aspettative iniziali. Ma intanto il programma della festa continua ad entusiasmare tutti i partecipanti, che ogni sera sono destinatari di un menù speciale e di una serie di attività, alcune delle quali li vedono coinvolti in prima persona, che hanno a che fare con lo sport, la musica, le arti e, novità inedita di quest'anno, l'educazione stradale.

Il commento degli organizzatori

Soddisfatti gli organizzatori, che hanno fornito un primo feedback:

"Siamo soddisfatti di questo avvio di sagra. Ai pranzi c'è stato un buon afflusso, una novità di quest'anno che è stata molto apprezzata. Bello vedere la gente che si ritrova, sta insieme e trascorre del tempo insieme, mangiando e bevendo. Una possibilità di trascorrere le serate estive divertendosi. Pure l'iniziativa Pompieropoli è andata bene, dalla mattina erano presenti diversi bambini con le loro famiglie. Allestiti anche gli stand degli hobbisti. Il programma ora proseguirà con lo svolgimento dei tornei sportivi. Non mancheranno i gonfiabili".

Ecco come proseguirà il cartellone

Dal buon cibo alla musica. Dai giochi alla tradizione, passando per gli appuntamenti religiosi e culminando col divertimento in senso più ampio. Ecco il menù che continuerà a caratterizzata le prossime serate proprio in compagnia della sagra di frazione. Che era cominciata venerdì 30 agosto, con la Cur sagra appunto, e che terminerà lunedì 9 settembre.

I momenti clou

Tra i momenti più significativi, spiccano inoltre quelli, giusto per citarne alcune, in compagnia della band musicali, prima con l'Iwt Italian women tribute, poi con la Grooveoldboys rockband, il 3ioGino Rockband, la Jetlag band, l'Harp 'n' roll e l'Elite band. Ma spiccano anche quelli all'insegna delle canzoni in dialetto con Il Barbapedana, del canto, dello sport, con partite di calcio (tra rioni) e basket (al fianco dei Rooster) e il canto. Meritevoli d'attenzione anche gli spazi che vedranno al centro la banda musicale San Lorenzo, l'associazione Parabiago medievale, e l'educazione stradale, con Artein para e Polizia Locale e l'Associazione Vigili del Fuoco di Milano, con l'attesissimo Pompieropoli. Ciliegina sulla torta della kermesse, saranno quindi i fuochi d'artificio previsti per la penultima serata, l'8 settembre.