La Rsa “Pampuri” premiata da Rotary Abbazia

Il carisma del compianto «bersagliere cavaliere» Ambrogio Locatelli continua a profondersi sul suo amato Rotary club Morimondo Abbazia e ad aiutare i più bisognosi.

Si è svolta in questi giorni la cerimonia di consegna alla Rsa San Riccardo Pampuri di Morimondo della medaglia nazionale «Ambrogio Locatelli, Ambasciatore di Amicizia e Soldarietà» per l’anno rotariano 2022/2023. Una cerimonia particolarmente toccante, che ha visto presente anche la Fanfara dei Bersaglieri di Abbiategrasso intitolata proprio al Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Ambrogio Locatelli.

La consegna della Medaglia e del relativo diploma sono avvenuti nelle mani del direttore della struttura, l’ex sindaco Maurizio Spelta, da parte della vedova e vice presidente del Rotary Club Morimondo Abbazia, Mariangela Donà. L’assegnazione della medaglia si accompagna ad una donazione, segno concreto di solidarietà. Il Rotary Club Morimondo Abbazia ha staccato infatti un assegno da devolvere alla fondazione che si occupa dell’assistenza degli anziani, come aiuto per i progetti in corso per assistere ed allietare sempre più le giornate degli ospiti.

«Assegniamo la medaglia alla casa di riposo di Morimondo, perché al pari di Ambrogio anche voi non rifiutate mai di dare l’assistenza quotidiana con grande umanità e amorevole cura alle persone qui ricoverate e con diverse patologie, in un ambiente sereno ed accogliente tanto da far sembrare loro di essere in famiglia - ha spiegato Mariangela Donà - È un sacrificio grande, ma il vostro obbiettivo continua ad essere quello di garantire il benessere dei vostri ospiti, che sono sicura sappiano dimostrarvi la loro riconoscenza. Nel pieno della pandemia, vi siete autoreclusi in struttura per non mettere a repentaglio la salute degli ospiti. È stato veramente un gesto ammirevole. Grazie di cuore ai medici e a tutto il personale per la grande professionalità, l’impegno e l’umanità dimostrata ogni giorno e che permette agli ospiti di vivere con dignità questa fase della loro vita. Ambrogio aveva molto a cuore la vostra Residenza e coi suoi bersaglieri e la Fanfara ve l’ha dimostrato tante volte. È per questo e per quello che fate che io, la mia famiglia ed il mio Club ed i giovani del RotarAct, abbiamo pensato a voi per l’assegnazione della Medaglia intitolata ad Ambrogio ed istituita per mantenerne viva la memoria».