La Rsa Gallazzi Vismara sarà gestita da Ser.Co.P.

Con l’inizio del mese di luglio, la gestione della Casa di Riposo RSA Gallazzi Vismara di Arese, viene trasferita a SER.CO.P., Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona. Il percorso è nato su volontà dell’Amministrazione Comunale di Arese che ha rilevato come, negli anni, la gestione dei servizi affidati a SER.CO.P. abbia permesso di conseguire diversi risultati positivi in termini di razionalizzazioni, qualificazione e omogeneizzazione, a livello d’Ambito, delle modalità gestionali e dei criteri d’accesso e di attuazione degli obiettivi del Piano Sociale di Zona.

“Come abbiamo detto in altre occasioni, Arese è la città con una presenza di over 65 superiore alla media nazionale e della Città metropolitana. L'attenzione alle politiche e ai progetti per la popolazione anziana è sempre più alta e riteniamo doveroso rafforzare i servizi dedicati a questa fascia di età. È importante favorire un'assistenza domiciliare, garantire servizi di carattere sanitario e infermieristico, accompagnare questa fase delicata della vita, combattere l'isolamento sociale. Riteniamo che SER.CO.P., Azienda Speciale di cui il nostro Comune è parte, abbia tutti i requisiti per rispondere in modo innovativo e flessibile a queste esigenze” ha dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli.

Apertura della struttura al territorio

La visione aziendale strategica di SER.CO.P per l’RSA Gallazzi Vismara di Arese si concentra sul rafforzamento dello staff sanitario, per rispondere ancora meglio alle esigenze degli ospiti e sull’apertura della struttura al territorio, in modo che diventi parte integrante delle policy rivolte agli anziani non autosufficienti.

Da un lato, considerando che gli ospiti delle RSA sono sempre più spesso pazienti geriatrici ad alta complessità sociosanitaria, sarà rafforzato lo staff medico con l’obiettivo di garantire un forte presidio sulle condizioni di salute e di ridurre, di conseguenza, il ricorso all’ospedalizzazione, garantendo il trattamento sanitario all’interno dell’RSA con beneficio sia per l’ospite che per i suoi familiari.

Dall’altro, sarà possibile accedere a Bussola, un servizio libero e gratuito di informazione e orientamento alle soluzioni assistenziali più adatte a gestire al meglio le esigenze della persona anziana e della sua famiglia, e attivare RSA Aperta, una misura che offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile.

Attivo anche un centro diurno integrato

RSA Gallazzi Vismara è autorizzata ed accreditata da Regione Lombardia (per il tramite di ATS Città Metropolitana) per 98 posti letto di cui 15 di nucleo protetto riservati alle persone con Alzheimer. 12 posti sono a libero mercato, anch’essi autorizzati e accreditati con Regione Lombardia.

Annesso alla struttura è attivo un CDI - Centro Diurno Integrato che dispone di 20 posti. Il CDI è una struttura semi-residenziale diurna che accoglie persone anziane provenienti dal domicilio, parzialmente o totalmente non autosufficienti.

Attenzione alla popolazione anziana

