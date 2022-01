Corbetta

Il giovane artista di Corbetta sta riscuotendo un ottimo successo grazie al nuovo brano

Un novello Icaro alla conquista di Spotify. Tomàs Di Saverio è un giovane musicista di Corbetta che recentemente ha pubblicato su YouTube il video della sua ultima fatica musicale: «La rotta di Icaro», un brano in stile pop-rock, con atmosfere melanconiche e riflessioni esistenziali.

«La rotta di Icaro» fa volare Di Saverio

Tomas è figlio d’arte: il padre Lorenzo è docente di percussioni al Liceo Quasimodo di Magenta, il fratello Nicola è un percussionista, anche lui insegnante, come la sorella Giulia, docente di corno francese. L’amore per la musica respirato in famiglia e a scuola ha cresciuto Tomas, che ha frequentato la sezione musicale del Quasimodo e, ora 21 enne, il Conservatorio di Novara, durante il periodo della pandemia ha iniziato a scrivere testi e musica e nel 2020 aveva composto parole e musica del suo primo brano “KalashniKovid” in stile underground con una base drill.

Il processo creativo è una cosa naturale e l’artista un incompreso, unico che capisce se stesso - spiega Di Saverio - Ormai non si può più inventare nulla e chi crea deve spaccare, creare opere che mettono in discussione

Lo stile

I brani di Tito, nome d’arte di Tomas, contengono le tematiche dello spleen: la noia e la malinconia esistenziali, dove la bellezza è espressa dall’arte e dalla pazzia, come diversità dal comune sentire.

Baudelaire mi ha influenzato molto e nel brano di Icaro molte sono le metafore che si rifanno al poeta francese: l’albatros che spiega le ali e gira in grandi cerchi fino a posarsi sulla nave; l’alcool del Margarita che fa volare con la mente, ma il tramonto del finale strizza l’occhio al film "Via col Vento" e suggerisce che domani è un nuovo inizio.

Per la realizzazione del nuovo video Tomas ha raccolto giovani talenti: il regista Vladimir Scavuzzo, in arte Vlad è un giovane (20 anni) videomaker e grafico corbettese, esperto in ambito musicale e cinematografico. Tomas racconta che quando partorisce un nuovo brano, lo sottopone dapprima al giudizio del padre, che è sempre critico ma stimolante, poi alla sorella e infine al suo migliore amico Micki, mentre il fratello lo supporta molto. Per ora il brano è sulla piattaforma di YouTube e da venerdì 28 gennaio anche su Spotify e su iTunes