La Fiom Milano denuncia: "La notizia ha colto di sorpresa tutti i dipendenti, scelta inaccettabile che contravviene alla raccomandanzione delle parti sociali"

La Rotork Gears chiude il sito di Cusago: licenziamento per 28 dipendenti

Non c'è solo la Gianetti ruote, azienda di Ceriano Laghetto che ha annunciato - via mail - il licenziamento di 152 dipendenti: a due giorni dal termine del blocco dei licenziamenti la Rotork Gears ha ufficializzato la chiusura del sito produttivo di Cusago, aprendo la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 28 dipendenti della società. Lo riferisce con una nota la Fiom Milano.

Domani primo incontro con la dirigenza: Fiom chiede una inversione di rotta

Questa la dichiarazione della sindacalista Emanuela Morosi: “La notizia ha colto di sorpresa tutti i dipendenti: sebbene fossero consapevoli del periodo di crisi che l’Azienda stava attraversando, aggravato dalla pandemia che ha colpito in particolar modo il settore “OIL & GAS”, non si aspettavano una scelta simile da parte del Gruppo Rotork. La decisione dei vertici purtroppo è stata diversa: non solo non si è investito per consentire la ripresa del sito, ma anzi non più di un mese fa, si è razionalmente provveduto ad eliminare una parte produttiva dell’azienda attraverso una cessione di ramo ad una società controllata. La Fiom di Milano ritiene inaccettabile la scelta della Rotork Gears che, contravvenendo alla raccomandazione delle parti sociali con la presa d'atto del 29 giugno, decide di non utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, come ad esempio la cigs, e di procedere con i licenziamenti. Il 7 luglio è previsto un primo incontro: in quella sede chiederemo all'azienda e all'associazione datoriale di invertire la rotta e di trovare soluzioni alternative che tutelino le lavoratrici e i lavoratori, così come hanno invitato a fare Confindustria e Cgil Cisl e Uil. Se la risposta non fosse positiva siamo già pronti ad intraprendere iniziative di mobilitazione.”

Multinazionale del settore "Oil&Gas" con sede in Inghilterra

La Rotork Gears fa parte del gruppo multinazionale Rotork con sede in Inghilterra, leader nel settore della produzione di attuatori e controllo dei fluidi ed opera nei mercati per i quali è richiesto un controllo del flusso di gas o di liquidi.