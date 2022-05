La riconoscenza ai donatori Avis

Un riconoscimento per dire ai volontari Avis "grazie", per compiere quel gesto in grado di salvare vite umane

Il premio per i donatori Avis

Si sono svolte stamattina, domenica 29 maggio 2022, le premiazioni dei donatori Avis di Sedriano. Presenti, oltre ai volontari dell'associazione e ai donatori, anche il sindaco Marco Re, il vicesindaco Anna Garofalo, l'assessore al Sociale Annalisa Crivellaro, il comandante della Polizia Locale, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Sedriano Luca Avitabile e il Corpo Musicale Sedrianese, che ha accompagnato gli avisini nella loro festa.

"Il dono di voi volontari vale tantissimo e noi ve ne siamo grati, perché dietro al vostro comportamento non c'è un ritorno" è stato il grazie accorato dell'Avis ai suoi donatori.

Diciotto i donatori premiato, divisi in medaglie in Rame, Argento, Argento Dorato e Oro in relazione al numero di donazioni di sangue fatte: Daniele Abbiati, Alessandro Ballio, Lucia Colombo, Eugen Lupu, Miriam Pezzoni, Enya Saracchi, Andrea Assandri, Andrea Bosco, Matteo Magistrelli, Andrea Russo, Filip Seleroni, Roberto Zanzottera, Marco Belfiore, Antonia Magistrelli, Ambrogio Menescardi, Maurizio Cattani, Roberto Foscoli, Paolo Zaccheddu