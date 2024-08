La Regione premia Giuseppe Magri e i suoi casalinghi

«Piuttosto che passare le giornate al bar a giocare a carte preferisco stare qui nel mio negozio a soddisfare quelli che sono i desideri dei miei clienti» Potrebbe godersi la meritata pensione Giuseppe Magri, storico commerciante di via Dante, ma quel negozio di casalinghi aperto con la moglie, che oggi purtroppo non c’è più, nel 1968 è davvero tutta la sua vita.

Un negozio punto di riferimento per i Rhodensi

Un negozio, punto di riferimento dei rhodensi che nei giorni scorsi è stato premiato da Regione Lombardia come una delle attività storiche della nostra Regione. «Abbiamo iniziato il 3 aprile di 56 anni fa, lo ricordo come se fosse ora - raccanto Giuseppe Magri davanti ai nostri taccuini - era una Rho diversa rispetto a oggi con molti più negozi, non solo in centro ma anche nei quartieri periferici della città» Un negozio che nonostante la crisi del commercio va avanti. «Vado avanti perchè ho una clientela storica che conosce la qualità dei mie prodotti e continua ad acquistare dal sottoscritto, ma le posso garantire che le cose anche nel mio settore sono cambiate. Un esempio? Non esistono più, rispetto al passato le liste nozze, sono pochissimi i giovani che le fanno, quando due persone si sposano non pensano più ai servizi belli, alle padelle alle caffettiere per fare bella figura con gli invitati, bastano i piatti e i bicchieri di tutti i giorni»

Cinquantasei anni al servizio degli altri

Cinquantasei anni al servizio degli altri e ora il premio della Regione. «Quando i responsabili dell’associazione commercianti mi hanno comunicato che avrei ricevuto l’attestato volevano sapere il nome del negozio. Sa cosa le dico, io l’insegna non l’ho mai voluto, i clienti sanno dove trovarmi e cosa vendo, l’ho fatto per 56 anni, e nonostante possa andare in pensione, ho intenzione di andare avanti ancora». Complimenti per il premio anche dall’assessore «Mi congratulo con questo commerciante che porta avanti una attività storica – commenta l’assessore Maria Rita Vergani – La concorrenza è notevole ma il rapporto diretto con le persone permette di proseguire con tenacia»