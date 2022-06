La Regione finanzia la rimozione dell'amianto dal cimitero

Quasi 40mila euro da parte di Regione Lombardia per la rimozione dell'amianto dal tetto del cimitero di Arconate.

La rimozione dell'amianto finanziata dalla Regione

Alla fine dello scorso anno, il Comune di Arconate ha partecipato a un bando, indetto da Regione Lombardia e rivolto agli enti locali, per l’assegnazione di contributi al fine di rimuovere l’amianto ancora presente negli edifici pubblici.

Il progetto dell’Amministrazione comunale riguarda la rimozione di circa 75 metri quadri di amianto dal tetto del cimitero e, contestualmente, l’installazione di 3 kwp di pannelli fotovoltaici, i quali contribuiranno ad alimentare l’illuminazione votiva del cimitero. La Regione ha deciso di finanziate il piano di interventi, erogando 36.944,67 euro.

I costi suddivisi con il Comune

Il Comune integrerà questo importo con ulteriori 3.523,77 euro, per un’opera che, in totale, costerà 40.468,44 euro.

I costi sono così suddivisi: - 10.787,02 euro per i lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto (Iva

compresa) - 20.088,35 euro per i lavori e le forniture per ripristino dei manufatti rimossi,

inclusi i pannelli fotovoltaici (Iva compresa) - 2.710,69 euro di oneri sicurezza per rimozione dei manufatti contenenti amianto e ripristino manufatti rimossi (Iva compresa) - 3.358,61 euro per spese tecniche - 3.523,77 euro importo a bilancio comunale

I lavori termineranno entro la fine dell’anno.

Si tratta di un traguardo importante, raggiunto anche per merito del lavoro dei dipendenti comunali, che si sono impegnati per presentare la domanda al bando regionale, e della società partecipata del comune EuroPa che ha proposto l’adesione. Grazie a questo contributo, si potrà mettere in atto un progetto fondamentale per Arconate, che consentirà di riqualificare il cimitero cittadino, ponendolo in linea con le vigenti normative in materia e nel pieno rispetto dell’ambiente.