La realtà aumentata di Hado arriva a "Il Centro"

HADO, la nuova attrazione diffusa in tutto il mondo tra tornei e campionati, arriva in Italia a IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più grandi d’Europa alle porte di Milano, che conferma la sua attenzione a cogliere al volo innovative opportunità per offrire intrattenimenti sempre nuovi e originali.

La realtà virtuale di Hado arriva a "Il Centro"

"GIOCA E VINCI CON HADO", è il nome dell’innovativo ed emozionante game contest basato sul fattore di Realtà Aumentata che coinvolgerà i visitatori del mall dal 30 ottobre al 19 novembre 2023.

HADO è il primo e-sport al mondo che vede due squadre fronteggiarsi indossando un visore AR e dei sensori da braccio. Evoluzione del famoso gioco chiamato Dodgeball o pallamano, in HADO a essere lanciate non sono più semplici palle di gomma, ma vere e proprie sfere energetiche, da schivare o parare, attraverso un sistema di scudi virtuale. Obiettivo del gioco: colpire un componente del team avversario mentre si cerca di evitare di essere colpiti dagli avversari. Ogni team può essere composto da un minimo di 1 giocatore fino a un massimo di 3 giocatori, rendendo il gioco accessibile e coinvolgente per tutti, dai 12 anni in su.

Un grande allestimento al primo piano

Al primo piano area eventi dello shopping mall verrà creato un campo con un impattante allestimento, che catturerà lo sguardo e trasporterà tutti in un mondo di Realtà Aumentata.

I partecipanti all’innovativo e coinvolgente gioco, dai 18 anni in su, avranno la possibilità di partecipare al concorso e vincere le Gift Card de IL CENTRO, ben 516 messe in palio per un montepremi totale di € 15.000. A disposizione con la formula giornaliera instant win le Gift Card da diversi importi - € 20, € 30, € 50 - e l’estrazione finale con le Gift Card da € 100.

"GIOCA E VINCI CON HADO" a IL CENTRO di Arese, è una straordinaria opportunità da vivere con gli amici, entrare nel futuro dello sport e della Realtà Aumentata. Dal 30 ottobre al 19 novembre; dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 20:00, al primo piano area eventi del mall.

Informazioni e regolamento completo su centroilcentro.it.