La raccolta della plastica diventa settimanale

Gli abitanti di Villa Cortese potranno esporre la plastica ogni settimana.

Il giorno resterà quello di sempre, il giovedì, ma a partire dal mese di giugno a Villa Cortese la frequenza di raccolta cambierà, passando da quindicinale a settimanale.

La novità dal mese di giugno

Villa Cortese raccoglie buoni frutti dalla Tariffa Puntuale che, introdotta nel 2018, ha portato ad un apprezzabile incremento della differenziazione dei rifiuti, da parte dei cittadini: sono, infatti, cresciute le quantità di materiali riciclabili (la plastica in primis, ma anche carta e vetro), a discapito dei quelli, indifferenziati, da conferire nel sacco grigio con il Tag.

Poiché il secco indifferenziato è l’unica frazione che non può avere una seconda vita e che viene, pertanto, avviata all’inceneritore, produrne di meno attraverso una più corretta differenziazione significa compiere un gesto rispettoso per l’ambiente. La frequenza della raccolta della plastica è l’unico cambiamento apportato al calendario dei rifiuti: per tutte le altre frazioni, nulla cambierà. Pertanto, i rifiuti organici (Umido) continueranno ad essere raccolti due volte a settimana, i rifiuti indifferenziati e il vetro una volta a settimana e la carta una volta ogni quindici giorni.

Si ricorda per qualsiasi informazione relativa ai servizi di Igiene Urbana, è attivo il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente: 800-19.63.63.