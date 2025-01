La raccolta firme per i servizi sanitari di base in paese

«Venerdì mattina abbiamo consegnato al protocollo del Comune di Ossona le firme dei cittadini che chiedono al sindaco di organizzare i servizi minimi sanitari, quali esami del sangue, appuntamenti, misura pressione, punture e campagne di prevenzione, in paese avendo a disposizione due idonei ambulatori, una vasta sala di attesa e abbondanti parcheggi in piazza Aldo Moro, purtroppo inutilizzati», afferma Sergio Garavaglia , consigliere comunale del gruppo di minoranza Insieme per Ossona.

«Servizi sanitari tolti ormai da troppi anni e che costringono gli ossonesi a recarsi in tutti i paesi confinanti per tali indispensabili servizi – prosegue Garavaglia - Alla nostra interpellanza di novembre il sindaco, in Consiglio comunale, aveva risposto che il servizio era stato chiuso per carenza di domanda rispetto ai costi e chiedeva di conoscere quali cittadini avevano richiesto il ripristino del servizio e la riapertura degli ambulatori comunali».