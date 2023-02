La Quercia vince il Panettone d’oro 2023

Una splendida, meravigliosa notizia!! L’associazione La Quercia APS ha vinto il Panettone D’oro 2023 . Ancora una volta la benevolenza, la solidarietà e l'impegno civile di Corbetta vengono riconosciuti e premiati con prestigiosi riconoscimenti.

La soddisfazione del sindaco Ballarini

“Amiche e amici, con gioia vi annuncio che la nostra Associazione La Quercia APS ha vinto, sabato 4 febbraio 2023, il premio "Panettone d'Oro" di Milano!! - è il commento del sindaco di Corbetta Marco Ballarini - Un importante riconoscimento che celebra degnamente l’attività della Quercia, insieme al buon cuore e alle sue azioni di grande virtù civica che hanno aiutato decine, decine, decine e decine di ragazze e famiglie . Da Sindaco, ma prima ancora da Amico, sono davvero emozionato per questo riconoscimento che è stato loro conferito. Grazie al ViceSindaco Linda Giovannini per aver rappresentato la nostra Città, che oggi riceve ancor più lustro”.

Un riconoscimento per la virtù civica

Il Premio alla Virtù Civica «Panettone d'Oro» nacque a metà degli anni '90 dello scorso secolo per iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi, come riconoscimento alle persone che si erano distinte per le loro virtù civiche. Quest'anno si svolge la XXIII edizione.

Con la nascita della Città metropolitana di Milano il premio si è allargato e ha abbandonato il semplice contesto cittadino, andando a coinvolgere anche i Comuni che facevano parte della vecchia provincia.

Caratteristica distintiva del premio è che esso è destinato a chi, con un comportamento costante nel tempo, abbia manifestato una concreta rispondenza ai principi del vivere civico. Solidarietà, attenzione al territorio e all'ambiente, rispetto reciproco, tutela dei più deboli ed emarginati, rispetto della cultura e della tradizione civica e difesa dei diritti dei cittadini sono alcune delle virtù civiche che possono rendere meritevoli le persone del premio.

Per questa ragione la giuria non sceglie i premiati in base alla notorietà dell'atto compiuto o al numero di segnalazioni ricevute, ma valuta attentamente la costanza con cui le persone segnalate hanno messo in pratica e aiutato a diffondere un esemplare comportamento civico nella città metropolitana di Milano.