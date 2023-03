La "Protezione civile" ha un nuovo carrello multifunzione

La Protezione Civile di Pregnana Milanese e Vanzago hanno in dotazione un nuovo carrello multifunzione per le loro operazioni di emergenza.

Un nuovo carrello multifunzione per la Protezione Civile

E' stato consegnato questa settimana il carrello multifunzionale per le emergenze acquistato dal Comune di Pregnana insieme al Comune di Vanzago grazie a un contributo regionale. Il valore di questo strumento è di circa 40 mila euro dei quali il 90% finanziati da Regione e la parte rimanente finanziata dai due Comuni.

Il carrello comprende i seguenti sistemi: un gruppo elettrogeno con torre faro con altezza fino a 6 metri, illuminazione diffusa fino a 5.000 mq e fari di profondità; un’elettropompa con motore elettrico e portata di quasi 3.000 litri al minuto, per aspirazione e mandata, dotato di 8 manichette da 25 metri, con autonomia di 10 ore alla massima potenza; un compressore ad aria; un estintore a polveri; il tutto montato su un carrello stradale mono asse per trasporto veloce, utile per qualsiasi emergenza sul

territorio. Il carrello è di proprietà del Comune di Pregnana e verrà dato in comodato d’uso alla Protezione Civile attraverso una convenzione.

Le dichiarazioni del sindaco Bosani