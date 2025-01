La Protezione civile al fianco delle popolazioni colpite dall'alluvione

Gli aiuti hanno raggiunto Traversara, frazione di Bagnacavallo, in Emilia Romagna. E lo hanno fatto nei giorni scorsi grazie all'iniziativa messa in campo dalla Protezione civile di Castano Primo e comuni limitrofi.

La consegna degli elettrodomestici

Per fornire sostegno concreto alle popolazioni colpite dalle alluvioni, i volontari, capitanati dal coordinatore Cristiano Invernizzi, hanno accolto le istanze dei diretti interessati facendo recapitare un furgone carico di elettrodomestici. Il tutto comprendeva due lavatrici, stufe elettriche e coperte. Tutti materiali adatti ad affrontare questa stagione invernale.

La situazione in loco appare tranquilla dopo il grande spavento vissuto lo scorso anno

La situazione nei luoghi del dissesto idrogeologico appare più tranquilla, l'emergenza è dunque rientrata. Eccezion fatta, ha spiegato proprio Invernizzi, "per una zona rossa dove le abitazioni risultano inagibili. E' questo l'unico tratto di strada a mostrare criticità". La consegna, come detto, è andata a buon fine. Ma ora l'auspicio dei protagonisti della donazione è quello di continuare questo sodalizio. "I Comuni coinvolti vadano avanti a sostenere Bagnacavallo", è stato il monito lanciato dalla Prociv.

La speranza per il futuro

Non era la prima volta che le unità coadiuvate da Invernizzi mettevano piede in Emilia. Quello andato in scena nei giorni scorsi è stato dunque un gradito ritorno per chi abita in quelle zone. Anche se la speranza è quella che gli autori di quest'opera possano continuare a collaborare, alzando così l'asticella della solidarietà.