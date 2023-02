La protesta del Pd Magenta davanti l'ospedale Fornaroli

Dopo le settimane dello stato d’agitazione di medici e personale socio sanitario dell’Asst Ovest milanese, è il Pd di Magenta a presentarsi davanti all’ospedale Fornaroli per chiedere certezze sul futuro dell’ospedale.

Un sit in di protesta quello del partito di centrosinistra che si aggiunge all’interrogazione che il gruppo presenterà al prossimo consiglio comunale sulla tema della casa di comunità prevista a Magenta di cui non si conosce ancora la data d’apertura.

"Dopo le tante agitazioni che ci sono state qui all’ospedale di Magenta da parte dei sindacati siamo qua a supportare il personale sanitario per le condizioni del nostro ospedale che ad oggi risultano veramente precarie - esordisce il segretario del Partito Democratico di Magenta Matteo Di Gregorio - Ci sono infermieri che fanno spesso dei turni di lavoro insostenibili. Quindi siamo qui al loro sostegno e a dire che c’è bisogno di più sanità pubblica e meno privata. Basta liste d’attesa infinite anche al Fornaroli di Magenta. Siamo qui dopo aver presentato un’interrogazione al sindaco Luca Del Gobbo per chiedere certezze sul futuro del nostro ospedale che è sempre più svuotato a favore di altri e soprattutto per chiedere quale sarà il futuro della Casa di Comunità prevista a Magenta dalla riforma sanitaria ma di cui non si hanno ormai più notizie".