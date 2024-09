La Proloco chiude i battenti dopo 12 anni

La Proloco di Pero chiude i battenti. Ad annunciarlo è la presidente Maria Luisa Stocchi che ha diretto il gruppo nel corso degli ultimi 12 anni.

Senza direttivo non è possibile andare avanti, se a dicembre non ci sarà nessuno la chiusura sarà definitiva

A giugno infatti il direttivo, in scadenza di mandato, ha annunciato che non si sarebbe ricandidato, chiedendo quindi ai soci di proporre nomi in vista di quelle che sarebbero state le nuove elezioni. Purtroppo, però nessuno si è fatto avanti.

«Secondo il regolamento della Proloco – spiega Maria Luisa Stocchi – in questo caso (direttivo dimissionario e nessun candidato) l’organizzazione viene messa in una situazione di stand by per sei mesi, nella speranza che qualcuno si faccia avanti per farla ripartire. Se entro dicembre non ci sarà un direttivo, la Proloco chiuderà in modo definitivo».

La presidente Maria Luisa Stocchi "Abbiamo già ricevuto lo sfratto dal proprietario della sede"

Esiste ancora uno statuto e un’insegna, ma la sede è già stata chiusa:

«Abbiamo ricevuto lo sfratto dal proprietario – spiega l’ormai ex presidente – quindi, anche se qualcuno dovesse farsi avanti, si dovrà trovare un altro posto. E’ stato davvero un dispiacere, ma noi siamo stanchi. In tutti questi anni poi, abbiamo dovuto cavarcela da soli, senza il sostegno del Comune. Spiace dover chiudere proprio ora che c’è una giunta ben predisposta verso la Proloco, ma noi del direttivo non ce la facciamo più. Mi auguro che entro dicembre qualcuno decide di raccogliere questa eredità e far ripartire la macchina».

Abbiamo scelto l’associazione “Le tra fontane” cui devolvere i beni dell'attuale Proloco

Nel frattempo il gruppo ha già deciso a chi devolvere i beni dell’attuale Proloco.«Abbiamo scelto l’associazione “Le tra fontane” che vuole rilanciarsi sul territorio e che porterà avanti alcune delle nostre iniziative - afferma Maria Luisa Stocchi – Tra queste “Urban nature”, del Wwf, che si terrà nel Giardinone sabato 5 ottobre e la “Giornata del pensiero”, in programma il giorno seguente nella sede de “Le tre fontane”». L’organizzazione sta lavorando anche alla realizzazione di una festa di saluto ufficiale che si terrà a dicembre. «A dicembre scadranno i sei mesi di stand by quindi abbiamo deciso di aspettare fino alla fine dell’anno per congedarci dal territorio che ci ha sostenuto per 12 anni» conclude l’ex presidente.