La profumeria Demo abbassa per sempre la saracinesca

Giù la clér della profumeria Demo di Parabiago. Un'attività che ha segnato la storia della città negli ultimi 70 anni.

Il "grazie" dei titolari della profumeria

«Ai nostri stimati clienti della Profumeria Demo. Desideriamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento per la vostra costante fiducia e il vostro sostegno nel corso di questi anni. Come molti di voi sapranno, con grande rammarico, la nostra Profumeria Demo cesserà presto la sua attività. È stata un’esperienza indimenticabile poter condividere con voi la nostra passione per il mondo delle fragranze e dei regali aiutandovi a trovare il cadeau perfetto per ogni occasione. I vostri sorrisi, i vostri commenti e la vostra fedeltà sono stati la nostra più grande ricompensa. Vogliamo ringraziarvi in modo particolare per averci permesso di crescere e di migliorarci nel tempo. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine ai dipendenti che hanno condiviso la loro esperienza lavorativa con noi. Ancora una volta, vi ringraziamo di cuore per tutto. Con i migliori saluti. Olga».

La decisione, sofferta - visto che al suo interno i parabiaghesi hanno sempre trovato un compagno di viaggio ideale in occasione di compleanni e ricorrenze che hanno scandito gli ultimi 70 anni - è stata presa. Sabato prossimo chiuderà definitivamente i battenti, la profumeria Demo. Il negozio, lo ricordiamo, si articola negli spazi di cartoleria, che resterà aperta, e la profumeria, che invece abbasserà per sempre la saracinesca. Claudio Vecchi, che la gestisce insieme al figlio Luca, l’ha vista nascere questa attività, frutto della volontà concreta di Olga Ambrozic, la storica commerciante venuta a mancare all’età di 98 anni un anno fa.

I motivi della chiusura definitiva

Così gli attuali titolari hanno spiegato i motivi della chiusura definitiva:

«L'1 giugno cesserà l'attività della profumeria Demo. Aveva ricevuto il premio per i 70 anni di attività. Era nata su impulso di mio nonno - racconta, in particolare, Claudio -. Poi abbiamo chiuso i vari settori. Della profumeria se n’è sempre occupata Olga. ma nel frattempo il mercato aveva subito grossi cambiamenti». Quel che è certo, continuano, è che «A Parabiago la gente, tra cui tanti milanesi, si recava nel nostro negozio per comprare calzature e i profumi, che solitamente attiravano la clientela. Alla Demo, infatti, avevamo tutte le grandi firme. Poi il lento declino commerciale dei negozi di vicinato. Fino al tracollo: «Ora non riusciamo più a farla riprendere. Il tempo passa, ci dispiace perché ci abbiamo messo l'anima. Dispiace soprattutto perché, fino all’ultimo acquisto, i clienti uscivano dalla nostra attività col sorriso impresso sul proprio volto».

I riconoscimenti ricevuti dalla storica attività

Una storia lunga 70 anni, quella giunta ai titoli di coda. Storia che si interseca naturalmente con quella della cartoleria, la cui nascita risale agli anni che vanno dal 1910 al 1912, quando venne avanzato cioè la prima richiesta di permesso per l'installazione di un'edicola nella piazza centrale di Parabiago, Maggiolini. Il negozio, premiato da Regione Lombardia nel 2023 perché considerato attività storica, ha cambiato ubicazione e veste nel corso della sua storia longeva.