La Pro Loco di Pero continuerà ad esserci. Dopo l’annuncio dell’ormai ex presidente Maria Luisa Stocchi della possibile chiusura definitiva dell’organizzazione, a causa della mancanza di un direttivo, arriva invece una bella notizia: la Pro Loco ha trovato un nuovo gruppo.

La Pro Loco di Pero continua la sua attività grazie ad un nuovo direttivo

Il 27 novembre infatti si è tenuta un’assemblea pubblica che ha nominato un nuovo consiglio che sarà guidato dal presidente Giacomo Mazzei.

Completano la squadra la segretaria Giuseppina Santalucia, la tesoriera Tina Talarico e altri entusiasti volontari. «Il nuovo direttivo si è subito messo al lavoro per rilanciare l’associazione e creare un punto di riferimento per la comunità - afferma il presidente Mazzei - Tra i primi obiettivi, la stipula di una nuova convenzione con il Comune per organizzare eventi culturali e di aggregazione».

Nuove iniziative già in cantiere

L’entusiasmo si è già concretizzato in una serie di iniziative: la recente castagnata con vin brule nel giardinone che ha riscaldato l’atmosfera natalizia e la tombolata in programma per sabato dalle 15 al PuntoCerchiate.