La preside Maria Lamari, Cavaliere della Repubblica

Consegnate le onorificenza a tutte le persone che durante il periodo Covid sono rimaste operative: tra queste la preside Maria Lamari

La scuola è da sempre tutta la mia vita

«Prima come alunna, poi come insegnante e ora come dirigente scolastico, il mondo della scuola è sempre stata tutta la mia vita, sono davvero orgogliosa di aver ricevuto questo importante riconoscimento». Usa queste parole Maria Lamari la preside dell’istituto Enrico Mattei di Rho insignita nella mattinata di mercoledì nella sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dell’onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del prefetto di Milano, Renato Saccone.

A consegnare il riconoscimento il Prefetto Saccone e il sindaco di Rho Andrea Orlandi

A consegnare il premio alla dirigente dell’istituto rhodense di via Padre Vaiani anche il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi e il sindaco di Arese, presente alla cerimonia come vice sindaca di Città Metropolitana Michela Palestra «Le onorificenze che vengono consegnate oggi - ha spiegato il Prefetto Saccone sono stati consegnati a persone che durante il periodo Covid che in tutti i contesti sono rimaste operative al servizio della collettività e non hanno mai dimenticato come il servizio pubblico deve essere garantito anche nelle situazioni più drammatiche come quelle vissute durante il periodo del Covid».