E’ terminato nella giornata di ieri il progetto di educazione stradale attivato dal Comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano che ha coinvolto le scuole dell'infanzia di via dei Boschi a Nerviano e delle frazioni di Garbatola e Sant'Ilario oltre a quelle di Pogliano di via Paleari.

La Polizia Locale sale in cattedra per l'educazione stradale

Il progetto, per ciascuna scuola, è stato articolato in due giornate: una lezione teorica dove l’Agente di Polizia Locale ha evidenziato le nozioni principali contenute nel codice della strada; quindi la definizione di strada, marciapiede, pista ciclabile, attraversamento pedonale, segnaletica stradale nonché gli utenti della strada ovvero i pedoni, i velocipedi e i veicoli.

Nella circostanza, è stata illustrata la regola dei “quattro sguardi” per attraversare la strada: prima di iniziare l’attraversamento guardare a sinistra e a destra, se non arriva nessuno iniziare ad attraversare senza correre. A metà attraversamento riguardare a sinistra e a destra e proseguire fino ad arrivare all’altro lato della strada. Infine, è stata mostrata la divisa della Polizia Locale nonché il cinturone con l’arma, le manette e lo spray urticante in dotazione, che suscitano sempre grande curiosità nei bambini. Nell’ambito della lezione teorica venivano mostrate alcune slide con simulazioni di sinistri stradali ed esempi di segnaletica stradale.

La seconda lezione, invece di carattere “pratico”, dove l’Agente di Polizia Locale ha accompagnato i bambini all’esterno del plesso scolastico dove hanno potuto mettere in pratica quanto appreso in aula: gli sono stati mostrati dal vivo alcuni cartelli stradali e soprattutto ciascuno di loro ha attraversato la strada sull’attraversamento pedonale ponendo in atto la regola dei “quattro sguardi”.

Infine i bambini hanno potuto vedere e toccare con mano l’auto di servizio della Polizia Locale: è stato mostrato loro l’allestimento e la dotazione di bordo tra cui anche il D.A.E (defribrillatore) che ha incuriosito molto i bambini. Al termine, ai “giovanissimi discenti” sono stati consegnati dei patentini di abilitazione a circolare su strada in modo professionale quali pedoni e ciclisti.

La soddisfazione del comandante

"Quale Comandante di questo nuovo Comando Unico di Polizia Locale esprimo massima soddisfazione per l’esito del progetto e per la professionalità dimostrata dall’Agente Raffaella Moggia che ha fisicamente condotto le lezioni - spiega il comandante Stefano Palmeri - Nel complesso sono state interessate quattro scuole e 130 bambini dai 4 ai 6 anni. Non solo repressione ma anche prevenzione: l’educazione stradale nelle scuole è fondamentale per insegnare ai bambini, già in tenera età, le regole da seguire sulla strada e il rispetto per le divise.

Grande soddisfazione anche da parte delle Coordinatrici delle scuole interessate che hanno fatto pervenire a questo Comando parole di stima e la richiesta di ripetere questo percorso anche l’anno prossimo.