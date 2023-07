La Polizia Locale multa la Pro loco

Un totale di 5mila euro di multa. Questo è quanto la Polizia locale di Corbetta ha elevato nei confronti della Pro Loco Corbetta per aver somministrato una bevanda ad una persona non associata all’interno del circolo privato (Il locale situato all’interno del parco Ferrario), gestito proprio dall’associazione dal novembre 2022.

Nel corso delle passate settimane si sono verificati dei controlli all’interno del locale da parte dei ghisa cittadini. Durante le verifiche da parte degli agenti all’interno del circolo privato gestito dalla Pro Loco, è stato trovato un avventore senza tessera associativa che stava consumando. Per poter infatti usufruire del servizio bar è necessario essere socio dell’associazione e sottoscrivere il tesseramento. Vista la situazione dunque la polizia locale ha deciso di comminare una multa salatissima da 5mila euro.

Sulla questione è intervenuto anche il consiglio direttivo dell’associazione che ha spiegato:

«Confermiamo la presenza di una persona che stava consumando dentro alla struttura e che non era tesserata. Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e vogliamo subito lasciarcelo alle spalle. Si tratta di un piccolo incidente di percorso. Ci teniamo a sottolineare che abbiamo un totale di 220 soci e siamo in regola con i loro tesseramenti. Ora vogliamo concentrarci sui nostri prossimi appuntamenti con l’auspicio che tutto possa andare sempre per il meglio. Anzi cogliamo l’occasione per invitare le persone che volessero avvicinarsi alla nostra realtà per collaborare con noi perché siamo sempre in cerca di nuovi volontari».