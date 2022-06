La Polizia Locale lascia via Mascagni e si trasferisce in Villa Corvini

Ha scelto il centro e, in particolare, Villa Corvini il corpo di Polizia Locale come nuovo quartier generale. Ed ecco che il primo piano della storica villa di via Santa Maria 27 ha già iniziato ad ospitare le attività in capo ai vigili parabiaghesi.

Comandante, ufficiali e agenti hanno preso servizio

Comandante, ufficiali e agenti hanno preso servizio, infatti, ora dispongono di una sede più nobile e maggiormente accessibile alla cittadinanza. La sistemazione degli uffici si sta completando in questi giorni, ma l’operatività del comando non ha mai fatto mancare il servizio verso la cittadinanza, se non per un giorno soltanto, indispensabile per i collegamenti informatici e telefonici.

I motivi della scelta

Ad oggi, quindi, i cittadini che avessero bisogno di recarsi fisicamente preso il Comando di Polizia Locale, dovranno citofonare proprio al civico 27 di via Santa Maria, presso Villa Corvini. All’ingresso è stata predisposta una portineria di accoglienza presidiata da alcuni agenti. Una scelta, quella del trasloco, dettata dalla necessità di avvicinare il “palazzo” al cittadino. Lo ha spiegato bene l’assessore comunale alla Sicurezza Barbara Benedettelli:

«La scelta di trasferire il Corpo di Polizia Locale nasce dall’esigenza di avvicinare il servizio al centro cittadino e permettere, da una parte, maggior presidio, ma di rendere il servizio più accessibile anche a chi non ha mezzi per spostarsi». La stessa ha aggiunto poi in questa maniera: «Rivolgo i miei complimenti al Comandante, agli Ufficiali e agli Agenti per aver saputo dare seguito al trasferimento, senza aver dovuto interrompere il servizio oltremodo».

Le parole del sindaco Cucchi

A seguito dell’acquisizione di Villa Corvini in capo al Comune, precisa il sindaco Raffaele Cucchi, « l’Amministrazione ha ritenuto - doveroso utilizzare i locali del primo per il servizio di vigilanza». Il primo cittadino ha infine sottolineato un aspetto non di poco conto: «Inoltre, il trasferimento degli uffici di Polizia Locale presso Villa Corvini, permetterà all’Ente di risparmiare il costo di affitto di via Mascagni».