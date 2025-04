La Polisportiva Barbaiana raddoppia: dopo i ragazzi si cercano ragazze per formare squadre di calcio femminile

Il calcio in rosa arriva anche a Barbaiana di Lainate, grazie alla Polisportiva Barbaina che dal prossimo mese di maggio raddoppia è aprirà le porte del centro sportivo non solo ai bambini e ai ragazzi che compongono le squadre maschili ma anche alle bambine e alle ragazze con l’obiettivo di creare delle squadre di calcio femminile.

«Abbiamo deciso di puntare sul calcio femminile dopo le diverse richieste ricevute e dopo aver visto che nella zona del rhodense sono pochissime le società che si occupano anche del settore femminile - spiegano i dirigenti della Polisportiva Barbaiana - L’obiettivo è di coinvolgere tutte le ragazze, di qualsiasi età, appassionate di calcio. Ovviamente punteremo in modo particolare sul settore giovanile»

Organizzati due Open-day per le giornate del 14 e del 21 maggio

Per coinvolgere il numero maggiore di ragazze, i dirigenti della Polisportiva Barbaiana hanno organizzato per le giornate del 14 e del 21 maggio due open-day che si svolgeranno presso il centro sportivo barbaianese. Open day che a partire dal mese di luglio vedranno, invece, impegnati i ragazzi, di tutte le età che vorranno entrare a far parte della società barbaianese. Tutte le ragazze interessate a partecipare alle due giornate di Open-day possono chiamare Fabio Costantio al numero 340-9711281.