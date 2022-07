L’Amministrazione comunale alla notizia del fallimento di Gestisport da parte del Tribunale si era mossa fin da subito a gennaio per arrivare all'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Evidenza pubblica, selezione, sopralluoghi e consegne dell’impianto, ma anche valutazioni dello stato della struttura, delle utenze in essere e pianificazione degli interventi sulla struttura sono state in questi mesi solo alcune delle azioni preliminari alla riapertura.

La piscina di Lainate riaprirà a settembre

Da metà settembre il Centro Natatorio di via Circonvallazione ovest a Lainate riprende l’attività. A seguito dell’incontro tra Amministrazione comunale H2O - SSD (società sportiva dilettantistica) di Muggiò, cui nei mesi scorsi è stata affidata la gestione della struttura, sono stati definiti ufficialmente i prossimi passi.

Durante i mesi estivi, l’Amministrazione comunale procederà al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria necessari dopo la chiusura forzata a causa del fallimento Gestisport. In particolare si provvederà al rifacimento della vasca e alla sistemazione degli spogliatoi.

Ricordiamo che la società H2O, che subentra alla gestione Gestisport, dovrà seguire le regole dettate dal capitolato di gestione precedente, con una concessione di nove anni.

Per qualsiasi informazione e prenotazione delle attività che prenderanno il via a settembre, la segreteria del Centro Sportivo è aperta tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00, venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Telefono: 02.84980042, Email: centrosportivolainate@h2onuoto.it