La pioggia fa slittare la Giornata Verde pulito e annullare la Festa della Pro Loco

La pioggia che si sta abbattendo sul nostro territorio nella mattinata di quest'oggi, domenica 27 settembre, ha causato l'annullamento degli eventi previsti per la giornata odierna in molti Comuni.

Annullata la Festa della Pro Loco a Magenta

Tra questi ce ne sono un paio che intendiamo segnalare. Già nella serata di ieri, infatti, la Pro Loco di Magenta aveva comunicato l'annullamento della manifestazione in Piazza Mercato. Manifestazione che avrebbe dovuto tenersi quest'oggi ma che è stata annullata in virtù di questa ragione: "Permanendo le previsioni di alta criticità meteorologica, si comunica, con rammarico, l'annullamento della manifestazione. Ci auguriamo che le nostre associazioni possano mantenere l'entusiasmo che le ha animate in attesa di questo appuntamento. Ritorneremo sicuramente ad animare ed arricchire la Comunità magentina".

Rimandata la Giornata del Verde pulito a Bollate

Rimandata pure l'iniziativa legata alla Giornata del Verde pulito prevista nel Comune di Bollate. L'evento in questione, ha fatto sapere l'assessore comunale all'Ambiente, Ida De Flaviis, "verrà recuperato domenica prossima, 3 ottobre 2021".