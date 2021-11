La percentuale tra tamponi e positivi fonda quota 1%

Era diverso tempo che non accadeva, ma gli allarmi degli ultimi giorni si sono dimostrati fondati: sale, sfondando la quota psicologica dell'1 per cento, la quota tra tamponi e positivi

In crescita il numero dei positivi

Oggi, lunedì 15 novembre, in Lombardia sono stati effettuati 36.806 tamponi (che portano il totale a 18.823.622), di cui 506 positivi (1,3%). Sul fronte ospedaliero invece se il numero di ricoverati in Terapia intensiva è rimasto inalterato (50), quello dei ricoverati in altri reparti è salito a 460 (+19, rispetto a domenica). Oggi sono stati registrati altri tre decessi che portano il totale da inizio pandemia a 34.243