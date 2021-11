La percentuale dei positivi sui tamponi resta sotto il 2%

I dati di lunedì 29 novembre

Aumenta sensibilmente il numero dei ricoverati, tanto in Terapia intensiva quanto negli altri reparti

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati resta sempre sotto il 2%, attestandosi all'1,9. In marcato calo però il numero dei ricoverati per Covid

La percentuale dei positivi all'1,9%

I dati di lunedì 29 novembre "dicono" che sono stati effettuati 44.047 tamponi (totale complessivo a 20.395.553), 851 dei quali sono risultati essere positivi. In aumento i ricoveri: in Terapia intensiva ci sono 99 persone (+8 rispetto a domenica), negli altri reparti in 817 (+28). Lunedì ci sono stati otto decessi a causa del Covid che portato il totale da inizio pandemia a 34.357

I nuovi casi per provincia

Milano: 223 di cui 86 a Milano città

Bergamo: 75

Brescia: 123

Como: 58

Cremona: 18

Lecco: 16

Lodi: 10

Mantova: 38

Monza e Brianza: 106

Pavia: 26

Sondrio: 11

Varese: 115