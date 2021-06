La percentuale dei nuovi positivi al Covid all'1%

Continua a scendere la percentuale dei nuovi positivi al Covid: il dato di oggi, venerdì 4 giugno, è infatti dell'1,1% dal momento che a fronte di 35.272 tamponi sono 417 i nuovi positivi. L'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni scende a 29.

I dati odierni del Covid in Lombardia

Oggi sono stati effettuati 35.272 tamponi (di cui 17.997 molecolari e 17.275 antigenici) che portano il totale complessivo a 10.801.710. I nuovi casi positivi: 417 (di cui 38 'debolmente positivi'), i guariti-dimessi salgono complessivamente a 781.589 (+381 rispetto a giovedì), di cui 2.170 dimessi e 779.419 guariti. Cala ancora il numero di ricoverati: in Terapia intensiva ci sono 183 persone (-10 rispetto a ieri), non in Terapia intensiva in 939 (-3). Oggi si sono registrati altri sei morti e il totale dall'inizio pandemia è arrivato a 33.643 persone

I nuovi casi per provincia

Milano: 160 di cui 59 a Milano città

Bergamo: 21

Brescia: 46

Como: 25

Cremona: 12

Lecco: 6

Lodi: 6

Mantova: 11

Monza e Brianza: 38

Pavese: 19

Sondrio: 9

Varese: 45