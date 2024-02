Si svolgerà sabato 10 febbraio a Turbigo la serata “La Patria sconfitta. Confine orientale, Foibe e deportazioni: i crimini del comunismo jugoslavo contro gli Italiani (1943-1947)” e vedrà intervenire lo storico Franco Giuseppe Gobbato, membro del direttivo del Museo Storico di Vittorio Veneto ed autore dei libri Borovnica e altri campi di Tito e La Patria sconfitta pubblicati dalle Edizioni Ritter di Milano, nei quali (sotto la diversa forma della ricerca d’archivio e del romanzo storico) viene offerto un quadro su una pagina dimenticata della Storia d’Italia, quella delle deportazioni dei civili e militari italiani nei campi di concentramento del regime comunista di Tito.

"La patria sconfitta": a Turbigo il Giorno del Ricordo

Attraverso una dettagliata documentazione tratta da archivi sia italiani che esteri, Gobbato è riuscito a ridare anche un nome ai nostri connazionali vittime di questo crimine contro l’umanità, le cui entità sono ancora oggi non calcolabili (se non per difetto) in considerazione della permanente difficoltà ad accedere agli archivi dei paesi del blocco ex sovietico.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Volontari di Guerra (aderente ad Assoarma – Consiglio Permanente delle Associazioni combattentistiche e d’arma) in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio, Associazione Memento e AEGD – Ass. Amici degli Esuli Giuliani e Dalmati.

Il patrocinio del Comune di Turbigo

L’iniziativa, in ragione della sua aderenza ai valori morali e patriottici della ricorrenza civile del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano- dalmata, delle vicende del confine orientale istituita con la Legge n. 92 del 2004, è patrocinata dal Comune di Turbigo che si ringrazia per la costante dimostrazione di sensibilità alle tematiche della memoria storica.

Associazione Nazionale Volontari di Guerra

