La nuova raccolta di racconti di Gigi Mondani per il Cerchio Aperto

"Un percorso di aiuto e solidarietà": questa volta anche con uno sguardo al paese e al lavoro delle volontarie e dei volontari del Cerchio Aperto di Vittuone. È la nuova avventura di Gigi Mondani, allenatore di pallacanestro ed ex docente, noto anche per le imprese in bici su lunghe distanze insieme all’insegnante Rita Sozzi.

La nuova raccolta di racconti per aiutare il Cerchio Aperto

Questa volta, Mondani ha deciso di impegnarsi nell’ambito della memoria e della scrittura per sostenere, attraverso i fondi raccolti, il Cerchio Aperto: l’associazione senza scopo di lucro a favore delle persone diversamente abili. Dal grande altruismo di Mondani è infatti nato il libro "Vittuone com’era", una raccolta di 50 racconti sulla storia del paese abbinati a bellissime tavole a colori del pittore vittuonese Gabriele Lisca. Il ricavato della vendita delle 500 copie stampate andrà a sostenere le attività della onlus.

"Sono molto legato a Vittuone, come lo sono anche con il Cerchio Aperto - ha affermato Mondani - Da circa una decina di anni raccolgo fiabe, ricordi, poesie e filastrocche per devolvere il ricavato soprattutto alla missione di Tuuru, in Kenya, e a progetti di costruzione di pozzi nel Paese africano. Ma adesso volevo fare qualcosa per questa importante realtà vittuonese".

Da questo impegno solidale è nato così il libro "Vittuone com’era", in vendita, a offerta libera, in diversi negozi del paese.

"Soddisfatto per la risposta umana ricevuta"

Ma qual è stata la risposta dei vittuonesi? Mondani non ha dubbi.

"Un vero successo. In soli due giorni sono state vendute 200 copie. Sono soddisfatto anche per la risposta umana che sto avendo; in tanti mi fermano per il paese per dare un loro ricordo o per aggiungere qualcosa ai racconti presenti nel libro e che ho raccolto nel corso degli anni".

"Crocus"... un romanzo per la missione in Kenya

Riscontri che effettivamente Mondani ha sempre avuto quando ha messo in campo progetti solidali anche per la missione in Kenya. "Il primo libro è uscito ormai una decina di anni fa - ha ricordato - Si chiamava “Dodici piccole nuvole” e anche in quel caso c’era stata una buona risposta per l’iniziativa benefica. Io continuo a portare avanti queste azioni... scrivere è una mia passione e so di fare del bene a qualcuno".

Proprio in questo senso in questi giorni è uscito il primo romanzo di Mondani, "Crocus". Il ricavato verrà devoluto alla missione di Tuuru.