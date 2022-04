La nuova area cani è realtà

Disco verde del parlamentino all’apertura della nuova area cani di Dairago. E' ubicata in via Della Marletta, già attrezzata e dopo Pasqua aprirà ufficialmente i battenti.

Una notizia che farà piacere ai quattro zampe e rispettivi padroni. Aprirà i battenti dopo Pasqua, infatti, la nuova area cani di via Della Marletta. Questo grazie al placet incassato dall’Amministrazione comunale nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale andata in scena mercoledì scorso. Una tappa necessaria che ha fatto sì che venisse approvato il regolamento.

A spiegarne dettagli e tempistiche è stato il sindaco Paola Rolfi che si è espressa in questa maniera:

«Con l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale, siamo in grado di aprire al pubblico l’area dedicata allo sgambettamento dei quattro zampe in via Della Marletta. Area che è già attrezzata, con tanto di fontanelle e giochi, e suddivisa in due parti per cani di piccola e grande taglia. Era attesa da molto tempo. Verrà aperta dopo Pasqua. Più avanti ci sarà il taglio del nastro».