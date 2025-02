La nuova ambulanza per animali ha acceso i motori

Parabiago ha la sua nuova ambulanza veterinaria. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 febbraio nella sede della Protezione civile parabiaghese, dopo la donazione di cui si sono resi protagonisti diversi attori e che è stata destinata all'associazione Pet service odv, pronta ad azionare i motori del mezzo di soccorso.

Il taglio del nastro è diventato realtà: ecco protagonisti e ringraziamenti

Un taglio del nastro caratterizzato dal maltempo ma che ha comunque segnato l'avvio di un servizio molto prezioso a favore degli animali. Erano presenti all'inaugurazione del nuovo mezzo di soccorso destinato ai quattrozampe i membri del direttivo dell'associazione che offre assistenza e corsi di primo soccorso per gli animali, alcuni rappresentanti della Protezione civile, che ha messo a disposizione i suoi spazi. Oltre a tutte queste realtà, il grazie da parte degli organizzatori è stato rivolto anche a chi ha concretamente fornito il proprio contributo per la donazione dell'ambulanza. Stiamo parlando della associazione Sogit di Lonigo, la Procar di Parabiago, Lavabau di Belgioioso (Pavia), insieme a vari esercizi commerciali attivi in città, la Croce Bianca di Legnano e Valentino, autore dei loghi apposti sul mezzo.

Tutte le informazioni sul servizio

E’ il proprietario a lanciare l’allarme in caso di necessità dell’animale. L’ambulanza funziona a chiamata contattando il numero 3791414013 oppure la Polizia Locale. L’associazione è intanto alla ricerca di nuovi volontari. Per aderire alla «mission» di quest’ultima è necessario inviare una e-mail all'indirizzo petservice.ambulanzeveterinarie@gmail.com.