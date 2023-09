La giovane promessa della musica Michelle Giavardi si prepara al raggiungimento di un nuovo traguardo nella sua appena iniziata carriera musicale: l’uscita del suo primo singolo.

«Lacrime d’oceano», in uscita a fine settembre, sarà infatti il titolo del brano della 17enne cantautrice di Magenta.

La musica di Michelle, uno scudo contro il bullismo

Michelle ci ha raccontato a cuore aperto e in anteprima di cosa parla la sua canzone:

«“Lacrime d’oceano” nasce da un periodo della mia vita in cui non stavo bene a causa del bullismo che subivo a scuola; proprio a questo si riferiscono le “lacrime d’oceano” del titolo».

La giovane promessa ha poi proseguito spiegando a chi è rivolta la canzone:

«Il brano è un inno a non mollare, ad andare avanti nonostante gli ostacoli». Michelle ha infatti usato la musica come scudo e arma segreta nei momenti più bui, per questo ha raccontato: «La musica mi ha aiutato ad essere più sicura di me». Insieme alla musica c’è inoltre anche il lavoro del suo insegnante di canto Marco Molinaro, fondamentale per il suo percorso canoro: «A lui va il mio grandissimo grazie per l’aiuto e per il sostegno».

Un talento in continua crescita

Arrivata a questo primo traguardo della sua carriera, Michelle ha riguardato indietro al suo percorso come musicista, e ripensando alle sue partecipazioni a diversi talent show ha affermato:

«Partecipare ai talent non ha contribuito molto a quello che sono diventata, perché non sono il posto adatto per i cantautori come me. Avendo vinto altri concorsi sono però riuscita ad ottenere un contratto con una casa discografica, sono quindi avviata verso la realizzazione del sogno che hon sin da piccola, ossia fare la cantante».

Diverso è invece il parere della giovane cantautrice sui social network, sui quali riscuote un non indifferente consenso da parte di coetanei ed altri cantanti grazie ai video che condivide, in cui interpreta delle cover. Si è già infatti formato un sostenuto gruppo di fan, che attende solo l’uscita del primo brano di Michelle:

«I social sono utili per far passare il proprio messaggio – racconta la cantante – arrivare più velocemente alle persone e raggiungere un pubblico sempre più ampio, è un modo per far capire chi sei a più persone possibili».

Michelle ha infine svelato che «Lacrime d’oceano» è solo il primo di una serie di brani che usciranno da qui ai prossimi mesi. Ha infatti rivelato di avere in cantiere dei pezzi già scritti, che non attendono altro che essere pubblicati e ascoltati.