La mostra sull'autismo è diventata realtà

«Art aut – In un oceano di simili siamo unici». Si intitola così la mostra di pittura a cura di Emma Orlando e che è stata inaugurata alla Fondazione Luigi Clerici di Parabiago.

Un viaggio di colori ed emozioni nelle opere di Emma Orlando

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo, la scuola ha presentato l’installazione che sarà visitabile fino a mercoledì. Protagonista dell’esposizione è Emma Orlando, una giovane ragazza con autismo che frequenta il secondo anno del corso per operatore della ristorazione. Attraverso le sue opere, Emma ha guidato tutti in un viaggio fatto di colori, emozioni e unicità, invitandoci a riflettere sul valore delle differenze e sull’importanza dell’inclusione.

L'iniziativa

L’iniziativa, promossa da Fondazione Clerici, con la collaborazione del Rotary club di Castellanza e il Lions club Giuseppe Maggiolini di Parabiago ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione nei confronti di questa condizione favorendone la conoscenza. La mostra si protrarrà fino al 2 Aprile, giornata mondiale per la sensibilizzazione all’autismo. In tale occasione, la facciata della scuola sarà illuminata di blu.

La protagonista della mostra

La ragazza, affetta da disturbo della sfera autistica, ha trasformato gli spazi espositivi di via S. Ambrogio, 9 in una vera galleria d’arte. Le sue opere, caratterizzate da colori accesi e da ispirazione marina, hanno profondamente colpito le decine di persone presenti, mettendo in evidenza quanto grandi siano le potenzialità e quanto sia profonda la sensibilità di ragazzi affetti da autismo.

I numeri sull'autismo

Una condizione, quella di chi è affetto da disturbo della sfera autistica, di cui si parla poco, forse per timore, forse per convinzione che interessi poche persone. Convinzione del tutto infondata se si pensa che ogni anno in Italia si registrano circa 5mila nuovi casi di autismo, in media 14 al giorno, con indici in aumento. Questo pone un grandissimo problema relativo all’assistenza, con tempi di accesso ai percorsi di cura che possono arrivare ai due anni. Tutto ciò, di fronte ad una patologia che richiederebbe, al contrario, tempi di intervento rapidissimi.

La collaborazione coi Lions

Il presidente del Lions club Parabiago Giuseppe Maggiolini Francesco Munafò ha accettato immediatamente di dare sostegno, con entusiasmo ed unitamente al presidente del neo nato Lions Club Lombardia Villoresi Arte Design e Cultura Roberto Girlanda già socio del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini.

La scuola si tinge di blu, il colore dell'autismo

Nella serata di mercoledì, intanto, la scuola sarà illuminata di blu, in segno di solidarietà e consapevolezza verso le persone con disturbo dello spettro autistico.