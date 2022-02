La Milano-Torino partirà nuovamente da Magenta

Magenta

Per la quarta volta nella storia e per la seconda consecutiva, la storica gara ciclistica partirà dal cuore della Città della Battaglia

Magenta ancora protagonista del grande ciclismo. La Città della Battaglia è stata infatti scelta nuovamente come punto di partenza della Milano-Torino che andrà in scena il prossimo 16 marzo.

La corsa, considerata tra le più antiche di tutto il circuito di gare ciclistiche, richiama ogni anno svariati atleti di fama internazionale e per il secondo anno consecutivo partirà proprio dalla città meneghina. Il punto di ritrovo della competizione è stato fissato per piazza Liberazione alle 11.35 con un percorso che si snoderà tra i diversi luoghi simbolo di Magenta per poi uscire dal territorio alla volta del Piemonte dove la competizione di concluderà a Rivoli.

"In questi 5 anni e nonostante il terribile ultimo biennio caratterizzato dalla pandemia, ho sempre lavorato perché Magenta avesse un prestigio internazionale, come assessore alla partita, oltre che sindaco, in collaborazione con lo sport e le politiche giovanili - spiega il sindaco Chiara Calati - Dopo un periodo di grande incertezza legato all’andamento dei contagi, sono orgogliosa di poter annunciare che anche quest'anno la Milano-Torino partirà da Magenta. Questa è una conferma dell'ottimo lavoro svolto in passato e del rapporto di stima e fiducia instauratosi con RCS Sport. Dopo le edizioni 2018, 2019 e dell’ottobre 2021, torniamo ad ospitare la corsa del ‘Mito’, la più storica e classica delle classiche, con una importante novità: l’anticipo della data al 16 marzo, 3 giorni prima della Milano-Sanremo, che mette la Milano-Torino ancora più al centro delle competizioni, data la presenza dei grandi big. Forti dell’esperienza maturata nelle passate edizioni, stiamo lavorando per ridurre al minimo l’impatto sulle scuole, evitandone la chiusura totale, e per limitare i disagi".

Martedì 15 marzo sarà allestito il quartier generale della competizione presso Casa Giacobbe, dove a partire dalle 14 si svolgeranno le operazioni preliminari alla gara con le riunioni della Direzione Corsa con giuria e direttori sportivi e la "Sicurezza in Gara" con autisti e motociclisti. In Casa Giacobbe sarà inoltre allestita la sala stampa. Mercoledì 16 marzo, si entra nel vivo della competizione, dalle 10.15 ci sarà il ritrovo in piazza Liberazione degli atleti e il foglio firma. Il via della competizione è fissato alle 11.35. A Magenta il percorso interesserà le seguenti vie: ritrovo di partenza ufficiale in via Mazzini/piazza Liberazione, via Roma, via Novara, via Monviso, via Leopardi, Corso Italia. Il chilometro 0 è fissato lungo la SS 11 a Ponte Nuovo. Seguiranno tutte le comunicazioni tecniche e le informazioni logistiche.