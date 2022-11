La miglior tesi in Ingegneria gestionale è "made in Parabiago": premiato Gian Paolo Ciprandi

La miglior tesi di laurea in Ingegneria gestionale è «made in Parabiago». Al Politecnico di Milano premiato lo studente parabiaghese Gian Paolo Ciprandi, dottore magistrale alla Liuc.

Melissa Lobosco e Gian Paolo Ciprandi (in foto, da sinistra, il terzo), laurea magistrale alla Liuc in Ingegneria gestionale. Sono loro i vincitori del premio di indetto dal Politecnico di Milano, dedicato dalle migliori tesi di laurea nel settore della logistica. Grazie alla loro tesi, intitolata “Ottimizzazione del processo di consegna nel settore dei beni di largo consumo”, con relatore il professor Fabrizio Dallari, i due laureati Liuc hanno ottenuto l’importante riconoscimento intitolato alla memoria del prof. Gino Marchet, docente di Logistica del Politecnico di Milano, prematuramente scomparso.

Il premio è stato consegnato in occasione dell’evento annuale di presentazione dei risultati dell’Osservatorio Contract Logitics presso

il Centro Congressi della Fiera di Milano MiCo, di fronte a un pubblico di 1.000 visitatori riunititi in occasione del convegno “Investimenti e collaborazione: la logistica guida la sfida della capacità”.

Dichiarano Melissa Lobosco e Gian Paolo Ciprandi:

“Siamo estremamente onorati di aver ricevuto il premio di tesi in onore del professor Marchet, il quale è stato un mentore per il nostro relatore con cui sono state scritte le più importanti pubblicazioni della logistica nel settore dei beni di largo consumo. L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di applicare strumenti innovativi per fornire alle aziende del settore delle raccomandazioni tanto semplici quanto efficaci, atte a migliorare i loro processi logistici; ci riempie di orgoglio sapere che questo intento è stato compreso e premiato dalla giuria composta dai principali esperti a livello nazionale”.