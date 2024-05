"La mia salute, un mio diritto": a Rho tutti in piazza per la giornata della prevenzione

"La mia salute, un mio diritto". È questo è lo slogan scelto per la giornata dedicate alla prevenzione della salute promossa dall’ASST Rhodense, in collaborazione con il Comune di Rho, svoltasi sabato 11 maggio in piazza San Vittore. Il tema di quest'anno ricorda l'importanza di "difendere il diritto di tutti, ovunque, ad avere accesso a servizi sanitari, istruzione e informazione di qualità, nonché ad acqua potabile sicura, aria pulita, buona alimentazione, condizioni lavorative e ambientali dignitose e libertà dalle discriminazioni".

Un'occasione per promuovere la sensibilizzazione su argomenti cruciali

La giornata è stata un’occasione per promuovere la sensibilizzazione su argomenti cruciali di salute pubblica di interesse della comunità e lanciare programmi a lungo termine sugli argomenti al centro dell’attenzione. I professionisti dell’ASST Rhodense hanno illustrato con un percorso di nascita, alimentazione, attività fisica, dipendenze, prevenzione rischio cadute, corretto uso dei farmaci e igiene delle mani è stata l’occasione, per i cittadini, di avvicinarsi alle attività di screening e di conoscere meglio le possibilità di vaccinazione. Grande interesse per gli addetti che lavorano nelle case di Comunità per illustrare i servizi offerti nelle strutture territoriali e spiegando le varie modalità di accesso per la presa in carico del bisogno di salute. Hanno partecipato anche le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio e i Gruppi di Cammino, in collaborazione con ATS Milano.