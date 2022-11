La "Marcia dei bambini" per i diritti dell'infanzia

Una marcia chiassosa e piena di felicità con tanti bambini si è svolta venerdì 18 novembre ad Abbiategrasso per ribadire i "diritti dell'infanzia".

"La marcia dei bambini per Abbiategrasso"

Durante la mattinata di Venerdì 18 Novembre le vie del centro di Abbiategrasso si sono animate con un lungo corteo di bambini scortati dai vigili urbani con il Comandante Maria Malini, dalla protezione civile e dai nonni vigili, proclamando a gran voce “i diritti dell’infanzia”.

Con cartelli colorati, fischietti e tamburi hanno accompagnato la marcia dei diritti che li ha condotti dalla scuola dell’Infanzia di viale Papa Giovanni XXIII al Castello e piazza Marconi dove sono stati accolti dall’assessore dei servizi ai cittadini Marina Baietta.

Tutte le attività svolte in settimana

La miglior forma d’apprendimento è rappresentata da ciò che impariamo dalle nostre esperienze, questo è ciò che le insegnanti vogliono condividere con i loro alunni; la giornata dei diritti dei bambini è stata un momento educativo importante per tutti loro. Durante la settimana in ogni classe sono state fatte varie esperienze didattiche: dialoghi

e racconti, utilizzando anche la digital board e la LIM per un supporto digitale, attività manuali e grafiche per coinvolgere creativamente gli alunni. Il cancello della scuola è stato decorato per l’occasione con descrizioni significative delle esperienze vissute e diversi cartelli e disegni sono stati depositati nelle fioriere delle vie centrali durante la marcia.

I docenti dell’Istituto Comprensivo Palestro, convinti che l’Educazione Civica sia un pilastro portante dell’insegnamento, sono in prima linea nel promuovere azioni che vedono coinvolti gli alunni come attori “protagonisti”, artefici del loro sapere.

In occasione dell’OPEN DAY del 17 Dicembre 2022 che si terrà presso la scuola dell’infanzia di Viale Papa Giovanni XXIII, rivolto a tutti i genitori per l’iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 dei loro bimbi, le insegnanti illustreranno il progetto educativo e le attività laboratoriali della “scuola del fare” come stile educativo.