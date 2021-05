La maglia rosa del Giro atterra a Lainate per preparare la cronometro finale

Il futuro campione del Giro Egan Bernal e il favorito della cronometro di oggi Filippo Ganna sono atterrati a Lainate

La maglia rosa del giro d’Italia Egan Bernal, insieme al velocista Filippo Ganna, atterra con l’elicottero a Lainate per raggiungere Senago in vista dell’ultima tappa del Giro d’Italia in programma oggi. E’ stata una sorpresa per molti lainatesi quella di vedere il futuro campione del Giro Egan Bernal e del favorito della gara di oggi Filippo Ganna, scendere dall’elicottero che nelle prime ore della serata di ieri è atterrato sui campi dell’Agricola di Lainate.

I due ciclisti hanno dormito a Lainate

Ad accoglierli Aldo Santacatterina lo storico proprietario dell’Agricola che ha concesso all’elicottero di atterrare sui terreni della sua azienda agricola. I due ciclisti, che oggi saranno al via della Cronometro finale della corsa rosa hanno dormito in un albergo di Lainate e tra poco raggiungeranno Senago per un giro di perlustrazione del percorso e per poi prepararsi alla gara finale.

La partenza della cronometro alle 13.30

La carovana rosa ha preso il via sabato 8 maggio a Torino e terminerà a Milano con la ventunesima e ultima tappa proprio questa domenica. Le prove dei ciclisti per la conquista della tanto ambita maglia rosa inizieranno dalle 7, mentre la competizione a cronometro avrà luogo con la partenza, da Senago, del primo corridore a partire dalle 13.30.