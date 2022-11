Sedriano e i suoi studenti si uniscono per la legalità.

"Insieme per la legalità": a Sedriano la testimonianza di Salvatore Borsellino

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 4 ottobre 2022, i ragazzi, gli insegnanti, i genitori e anche semplici cittadini hanno potuto ascoltare la testimonianza di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino. Tra i messaggi di Salvatore: "La mafia verrà sconfitta da un esercito di maestre" e poi "Studiate perché la mafia teme l'istruzione e la cultura". Successivamente c'è stata la posa, in via delle Carrozze, della pianta dedicata alla memoria di Paolo Borsellino, magistrato ucciso da Cosa nostra il 19 luglio 1992 a Palermo in via D'Amelio.

"La cultura della legalità deve essere viva e in crescita e deve fruttificare"

"Una pianta è un essere vivo che cresce e che produce fiori: così deve essere per la cultura della legalità, viva, in crescita che dà frutti - ha dichiarato il sindaco Marco Re - Un ringraziamento alla dottoressa Marzia Monica Costa, dirigente scolastico, e al corpo docente che hanno promosso l'iniziativa nel contesto del percorso che conducono annualmente sull'educazione alla legalità. Grazie al personale comunale che ha lavorato con passione per il successo dell'iniziativa; per la partecipazione al comandante della Stazione Carabinieri Luca Avitabile, al caro don Angelo Radaelli e a Sergio Colombo per il Comitato Pace. Un ringraziamento particolare anche per i volontari Fernando, Gerry e Pino che sono gli angeli custodi del Giardino della Legalità".