Nessuna sorpresa. La Lombardia si conferma in zona bianca dopo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

La Lombardia si conferma in zona bianca

Nonostante le varianti e un incremento dei casi un po' ovunque, la Lombardia tiene botta e rimane zona bianca. Mentre altre regioni (Sicilia e Sardegna soprattutto) rischiano un ritorno alla zona gialla nelle prossime settimane, il nostro territorio resterà nella fascia a bassissimo rischio con dati giornalieri che mantengono la situazione sotto la soglia di allerta.

Lo ha anticipato stamattina, venerdì 13 agosto 2021, il governatore Attilio Fontana.

I dati dell'ultima settimana

"Con un'incidenza di 42,4 su 100 mila abitanti e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute" - ha spiegato Fontana.