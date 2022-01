La letterina di Sofia vola fino a Ovada

Una piccola storia emozionante

Laura, che l’ha raccolta, ha voluto esaudire uno dei desideri della bimba di Villa Cortese e le ha fatto recapitare un micio di peluche.

Un gesto bello e inatteso, arrivato da lontano grazie al soffio del vento e alla dolcezza di un gruppo di persone di Ovada.

La letterina di Sofia vola per oltre cento chilometri e atterra a Ovada

Tutto comincia lo scorso 12 dicembre quando, aiutata dai genitori, la piccola Sofia Vavassori, di appena 18 mesi, affida la letterina con i propri desideri per Natale a un palloncino pieno d'elio, uno dei circa 500 che si sollevano da piazza Vittorio Veneto nell'ambito della manifestazione natalizia organizzata dal Comune.

Il palloncino di Sofia vola, vola, vola, spinto verso sud, e percorre, in linea d'aria, non si sa come, oltre cento chilometri, arrivando, nove giorni dopo, fino al confine con la Liguria. Si ferma a Ovada, in un giardino dell'estremo sud del Piemonte, in collina, tra i vigneti, dove si producono Dolcetto e Barbera.

Pochi giorni dopo alla bimba arriva il gatto di peluche che aveva chiesto

A raccogliere la particolare missiva è Laura che, emozionata, non ci pensa un attimo e, coinvolgendo anche i vicini di casa, decide di fare un regalo a Sofia, senza nemmeno conoscerne l'adorabile sorriso.

Qualche giorno dopo a Villa Cortese, tra lo stupore dei genitori della piccola, un corriere consegna un pacco intestato proprio a Sofia. All'interno c'è un gattino di peluche, uno dei desideri contenuti nella letterina «scritta» dalla bimba. «Sofia gioca spesso con il gattino - spiega la mamma Stefania Guerini - È il suo compagno fedele quando deve andare a letto per fare la nanna».

«La letterina ci ha molto emozionati e siamo stati molto contenti di poter fare questo regalo a Sofia» ha spiegato Laura, l'autrice del bel gesto. Le due famiglie sono entrante in contatto e la volontà, non appena la situazione lo permetterà, è quella di incontrarsi per un abbraccio vero e sincero.