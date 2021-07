Gruppo Volontari Ciceroni di Legnano: la Legnano by night storica registra il tutto esaurito.

Il Gruppo Volontari Ciceroni di Legnano ha registrato il tutto esaurito per Legnano by Night nella serata del 20 luglio con oltre 60 partecipanti suddivisi in 4 gruppi.

L’evento ha coinvolto prevalentemete il sorgere del mito di Legnano nel Risorgimento italiano percorrendo la simbologia decorativa nel Comune, la basilica di San Magno e i suoi portali postine nell'ottavo centenario della Battaglia, la nascita degli stemmi della Famiglia Visconti e l'arriga di Garibaldi alla costruzione di un monumento in ricordo della Battaglia nella targa all'angolo tra corso Garibaldi e via Crispi.

Le parole di due ciceroni

“Siamo molte contente della risposta così importante proveniente dalla cittadinanza - spiegano due ciceroni, Alessandra e Rita -E' il secondo anno che proponiamo una passeggiata storica e l’entusiasmo dei partecipanti è sempre immutato. Tutto ciò apre le porte a nuove iniziative di valorizzazione della nostra bella città facendo conoscere anche angoli meno noti. A settembre ripartiamo con nuove iniziative”.

Per informazioni è attiva la pagina facebook https://www.facebook.com/CiceronidiLegnano/