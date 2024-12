“Questa proposta può essere inserita nel regolamento di tutela animali o può diventare un regolamento di polizia urbana di Rho” dice Daniela Stancich referente Lav di Milano e Provincia.”

La Lav scrive al sindaco di Rho per chiedere il divieto di utilizzo dei petardi

A Capodanno e in occasione di altre feste si ripropone sempre il drammatico problema dei botti e dei fuochi d’artificio per le persone e per gli animali.

Gli animali subiscono l'intensità sonora degli scoppi in modo estremamente più violento rispetto all’uomo; infatti, l'udito umano è in grado di percepire una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane fino a 40/46 mila hertz, il gatto fino a 70.000 Hz.

I gravi danni nei confronti degli animale

Il fragore dei botti, oltre a scatenare una naturale reazione di spavento, induce gli animali a reazioni istintive e incontrollate, come gettarsi nel vuoto, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella degli altri.

In caso poi di esplosioni a ridosso dell’animale, le conseguenze possono essere molto più drammatiche, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature, molte le segnalazioni di cani e gatti smarriti durante le feste natalizie numerosi gli ingressi nei canili, molti investiti dalle automobili. Poi abbiamo gli animali selvatici che patiscono i boati e le forti luci emesse dai fuochi d’artificio che causano loro ansia, tremori, palpitazioni cardiache e non dimentichiamo gli animali negli allevamenti che terrorizzati non possono scappare.

I danni causati dal capodanno 2024

Non solo danni agli animali ma anche alle persone: secondo i dati della Polizia di Stato, i festeggiamenti di Capodanno 2024 hanno fatto registrare perfino un episodio mortale. Il numero totale dei feriti è stato di 274, di cui 12 dovuto all’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti, anche a Rho un ferito con una mano completamente dilaniata da un petardo.