La guerra in Ucraina nelle immagini di Carrubba: l'incontro a Parabiago

In Ucraina, “terra di confine”, tuttavia, la guerra non ha perso la sua inumana intensità, continua inesorabilmente, come d’altronde già era in corso da diversi anni quando il 24 febbraio 2022 Putin ha sciaguratamente avviato un’“operazione speciale” su larga scala, che ha esteso a tutto il territorio ucraino il conflitto fratricida che dal 2014 funestava il confine a est, nelle zone periferiche di Luhans’k e Donec’k, nel Donbass. Andrea Carrubba ha documentato questo conflitto, nel 2014 in Donbass, appunto, tra i separatisti, per tornare dal febbraio 2022 sulla frontline, raccontando la guerra da dentro, nella sua quotidianità di violenza ed esasperazione, oltre che nella sua tragica inutilità, e illogica inattualità.

I significati del conflitto: la chiave interpretativa della Costituzione

Dell’inutilità e dell’inumanità della guerra era consapevole chi ha contribuito alla stesura della nostra Costituzione, entrata in vigore 75 anni fa, proprio a valle del peggior conflitto della storia e attraverso la Resistenza ai nazionalismi che lo hanno causato, e che ha voluto trasmetterci quel ripudio nei confronti della guerra che oggi più che mai dobbiamo recuperare e insegnare ai più giovani, come anticorpo nei confronti dei nuovi nazionalismi, dei nuovi muri che, anziché abbattere, continuiamo ad erigere.