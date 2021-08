La giunta passa ad Azienda So.LE i servizi educativi

La giunta di Legnano passa ad Azienda So.LE i servizi educativi.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Istruzione Ilaria Maffei, ha deliberato il passaggio dei servizi educativi ad Azienda So.LE, a seguito di conclusione di termini dell’appalto, per i prossimi sei anni.

Alla società strumentale dei Comuni del Legnanese andrà la gestione di asili nido, centri estivi, assistenza educativa scolastica (AES), pre e post scuola, facilitazione linguistica e culturale; servizi per cui nell’anno scolastico 2020/21 il numero di utenti è stato pari a quasi 900 persone e del valore di circa 1 milione 450milaeuro.

Per garantire la massima continuità possibile a bambini e famiglie nell’anno scolastico alle porte nulla cambierà in termini di supporto educativo e didattico, che sarà assicurato dalla cooperativa che attualmente gestisce i servizi in appalto. Dal settembre 2022 Azienda So.LE subentrerà infine integralmente nella gestione. Durante il primo anno Azienda So.LE attiverà una Cabina di regia con il Comune di Legnano, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e la cooperativa Stripes (attuale gestore) per coordinare la transizione monitorando il passaggio e valutando correttivi e modalità gestionali da attivare in vista della gestione diretta dei servizi.

Le parole di Maffei