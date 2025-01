La Giunta attacca l’ex sindaco Belotti

L’amministrazione comunale attacca la ex giunta guidata da Maria Rosa Belotti. Il sindaco Antonino Abbate ha reso noti alcuni dati che riguardano la precedente amministrazione.

"In soli 5 anni oltre 3,1 milioni di euro di spese che testimoniano una gestione fuori controllo"

«I numeri parlano chiaro - dice il primo cittadino - e inchiodano la precedente amministrazione alle proprie responsabilità: 2,7 milioni di euro spesi negli ultimi 5 anni per 64 incarichi professionali, di cui il 75% assegnati con affidamento diretto senza gara pubblica con 1,1 milioni di euro ad un unico studio di professionisti, pur avendo a disposizione un ufficio tecnico con 13 dipendenti diplomati e laureati abilitati alla progettazione; oltre 400 mila euro per consulenze ad avvocati, tutela legale, spese e penali In soli 5 anni oltre 3,1 milioni di euro di inaccettabili spese che testimoniano una gestione fuori controllo e irrispettosa delle risorse dei cittadini.

"Pero è diventata una delle peggiori città d’Italia"

Un territorio completamente asservito alle logiche della speculazione edilizia privata che hanno fatto diventare Pero una delle peggiori città d’Italia per consumo di suolo (65%), per scarsa qualità dell’aria e per scarsa attenzione allo smaltimento rifiuti e alla rigenerazione urbana. Inoltre, la giunta a guida PD-Rifondazione ha lasciato il patrimonio pubblico in gran parte abbandonato e ammalorato, senza mai preoccuparsi di mantenerlo o valorizzarlo. Prove fotografiche dimostrano lo stato di degrado in cui sono stati trovati strade, edifici, scuole e strutture pubbliche».