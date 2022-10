A Magenta brilla una nuova stella della musica. Michelle Giavardi, sedicenne di Magenta, è solo agli inizi della sua carriera musicale e ha già dimostrato di avere le carte in regola per sfondare. Michelle ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta e, senza aver mai preso una lezione di canto, è stata contattata dal talent «The Coach» dopo aver pubblicato online dei video nei quali si esibisce. Michelle ha dato il meglio di sé nel concorso, arrivando alle ultime fasi della competizione.

La giovane Michelle incanta a "The Coach"

La giovane promessa ha raccontato l’inizio del suo amore per la musica: «Mi sono avvicinata alla musica all’asilo, grazie alla maestra Dora Ferreira che suonava la chitarra per noi. Ho iniziato a suonare il flauto e da lì la mia passione è cresciuta sempre di più». Ha poi spiegato perché ha deciso di partecipare al talent: «Volevo mettermi in gioco per dimostrare le mie capacità. È stata una sorpresa per tutti perché non ho mai mostrato questa mia passione a nessun altro». Oggi Michelle studia al Liceo Musicale Quasimodo di Magenta. A scuola studia chitarra acustica e violoncello, mentre da autodidatta suona chitarra elettrica, basso e le tastiere. Ma non intende fermarsi qui: «Vorrei che la musica diventasse il mio lavoro. Per questo finito il liceo vorrei entrare in Conservatorio per studiare canto pop o fare una scuola di produzione musicale per diventare fonica», ha raccontato.

L'orgoglio della mamma

Accanto a Michelle in questo percorso c’è sua mamma, Elena Amendolagine: «Michelle ha un talento innato per la musica. Sin da piccola suona diversi strumenti e balla hip hop. La sua esperienza è un appello a tutti i ragazzi con un sogno o un talento: credete in ciò che fate e portatelo avanti fino in fondo. Io nel mio piccolo faccio il possibile per incoraggiare Michelle, tenendole i piedi per terra», ha affermato. Poi, riguardo all’esperienza della figlia a «The Coach», ha riportato: «Il talent è stato una prova per vedere come funziona il mondo della televisione, per vedere che non è sempre brillante e patinato come sembra. Nonostante questo, ho visto mia figlia divertirsi come poche volte nella sua vita, sorridere e socializzare in un ambiente che ha riconosciuto come suo, Michelle ha infine raccontato che l’esperienza positiva a «The Coach» è stata una spinta per mettersi sempre di più in gioco. Per questo sta attualmente partecipando al talent show a livello europeo «Tour music fest».

Il "grazie"

Una giovane dal grande talento insomma, ma con i piedi ben saldi a terra come si evince anche dai ringraziamenti. «Ci sono delle persone che mi sono state molto vicine in questi anni: le maestre Laura Merlo e Maria Domenica Dospina e il professor Andrea Di Vincenzo. A loro vanno i miri ringraziamenti per tutto il sostegno che mi hanno dato e che continuano a darmi»