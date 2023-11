La Giornata dello studente ha distribuito 168 borse di studio

La Fondazione Famiglia Legnanese ha premiato gli studenti meritevoli con 168 borse di studio.

Borse di studio per 246mila euro

Domenica 19 novembre al Teatro Tirinnanzi si è svolta la 37esima edizione della Giornata dello studente, organizzata dalla Fondazione Famiglia Legnanese e intitolata "A misura d’uomo per un’economia fraterna", in occasione dell’ottavo centenario dell’esperienza di San Francesco d’Assisi.

Quest’anno i donatori, sia istituzionali che privati, sono stati 94 e hanno elargito un totale di 246mila euro.

Il ricordo del presidente Pietro Cozzi

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente della Fondazione Giuseppe Colombo, che ha cominciato il suo intervento con il ricordo del suo compianto predecessore Pietro Cozzi, per poi continuare ringraziando tutti gli imprenditori del territorio che tramite le loro donazioni hanno scelto di investire sui giovani.

"Grazie alle imprese che investono sul futuro"

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha inviato un messaggio di approvazione e di vicinanza all’opera della Fondazione Famiglia Legnanese:

"Vorrei esprimere un vivo apprezzamento per la nobiltà delle vostre iniziative a sostegno dei giovani meritevoli; grazie alle imprese del territorio che investono sul futuro".

"Studio decisivo anche per lo sviluppo dell'economia"

Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, tramite un videomessaggio, ha partecipato alla cerimonia, rivolgendo un appello agli studenti:

"Chi riceve una borsa di studio ha un mandato a fare bene. L’apprendimento vi apra la mente, lo studio sarà decisivo non solo per le vostre carriere, ma anche per lo sviluppo dell’economia del Paese".

"Alessandro Magno divenne re a soli 22 anni"

Pure Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Bpm, che ha finanziato dieci borse di studio, ha rivolto le sue parole direttamente agli studenti:

"Alessandro Magno divenne re a soli 22 anni e aveva un piano preciso: conquistare l’Asia. Quando morì, consegnò un mondo diverso rispetto a quello in cui era stato accolto. Studenti, qual è il vostro piano?".

"Vi stiamo dando fiducia, ce la dovrete restituire"

Infine il sindaco Lorenzo Radice, nel suo intervento, ha fatto leva sulle aspettative della comunità nei confronti di coloro che hanno ricevuto le borse di studio:

"La comunità pone la propria fiducia in voi studenti, saremo pronti a sostenervi, ma un domani avremo bisogno di voi. Ricordate che ciò che ci viene donato oggi non è un possesso, ma un dono. Sappiate che dentro quella borsa non c'è solo un assegno ma anche tanta fiducia e un giorno dovrete restituircela".

Francesca Petricci premiata per il "pilotino"

La consegna delle borse di studio è stata anche l'occasione per rinnovare la collaborazione con l’Accademia di belle arti di Brera. Premiata la studentessa Francesca Petricci, creatrice del "pilotino", piccola opera artistica che sarà donata in occasione della Giornata del donatore.